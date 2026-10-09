Acredia Versicherung AG
حول
حصةٌ سوقية تبلغ 55 بالمائة والتزام إجمالي قدره 29,9 مليار يورو: أكريديا (ACREDIA) هي شركة تأمين ائتمان رائدة في النمسا وتحمي المستحقات والمطالب المحلية والأجنبية. وهي تلفت أعين المؤمِّنين لديها على المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، وتتدخل عندما لا يستطيع العميل الدفع.
حصةٌ سوقية تبلغ 55 بالمائة والتزام إجمالي قدره 29,9 مليار يورو: أكريديا (ACREDIA) هي شركة تأمين ائتمان رائدة في النمسا وتحمي المستحقات والمطالب المحلية والأجنبية. وهي تلفت أعين المؤمِّنين لديها على المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، وتتدخل عندما لا يستطيع العميل الدفع.
يصل حجم أعمال مجموعة أكريديا إلى 89,1 مليون يورو. ...
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كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
النمسا
1030 Wien
النمسا
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
النمسا
4020 Linz
النمسا
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
النمسا
6020 Innsbruck
النمسا