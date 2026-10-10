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Binder + Co AG

حول
الشعار

تُعد شركة Binder+Co شركة متخصصة وناجحة دوليًا في مجال الآلات والأنظمة الكاملة التي تُستخدم للتقطيع، والغربلة، والمعالجة الرطبة والحرارية، والفرز، والتعبئة، والتغليف، والتخزين فوق الرفوف لجميع أنواع البضائع غير المعبأة.

وتُعد الشركة التي مقرّها في مدينة جلايزدورف التابعة لولاية ستيريا هي الشركة الرائدة في السوق ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
النمسا
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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