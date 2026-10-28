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Binderholz GmbH

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تعد شركة المنشرة Binderholz موردًا متكاملاً لمنتجات الخشب الصلب وحلول البناء المبتكرة. وتشمل مجموعة منتجات الخشب الصلب الخشب المنشور، والخشب المقطع، والألواح الخشبية الصلبة أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات، والأخشاب الرقائقية وحتى أخشاب البناء الصفائحية المستعرضة BBS من شركة binderholz. وتسير شركة binderholz في إنتاجها ...

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