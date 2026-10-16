Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
حول
الماضي والحاضر، الفن والمتعة - عش تجريه الجاذبية المميزة لإحدى فنادق القمة في قلب فيينا. يقع فندق Ambassador Hotel التقليدي في وسط المدينة التاريخية بين ميدان شتيفانس بلاتز ودار الأوبرا الرسمية للدولة، وبذلك يعد الفندق نطقه انطلاق مثالية لزوار فيينا.
الماضي والحاضر، الفن والمتعة - عش تجريه الجاذبية المميزة لإحدى فنادق القمة في قلب فيينا. يقع فندق Ambassador Hotel التقليدي في وسط المدينة التاريخية بين ميدان شتيفانس بلاتز ودار الأوبرا الرسمية للدولة، وبذلك يعد الفندق نطقه انطلاق مثالية لزوار فيينا.
تمنح الغرف والشقق الفسيحة والمنسقة بشكل فردي فخامة أبدية على أعلى ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
النمسا
1010 Wien
النمسا