STEYR ARMS GmbH
حول
شركة STEYR ARMS GMBH هي الشركة النمساوية الرائدة في مجال صناعة المسدسات للاستخدام الحكومي. تتسم منتجات الشركة بالدقة الشديدة والأمان الكبير والاعتمادية المطلقة.
شركة STEYR ARMS GMBH هي الشركة النمساوية الرائدة في مجال صناعة المسدسات للاستخدام الحكومي. تتسم منتجات الشركة بالدقة الشديدة والأمان الكبير والاعتمادية المطلقة.
تعد شركة STEYR ARMS GMBH لاعبًا عالميا في صناعة المسدسات بفضل حصتها التصديرية التي تزيد على أكثر من 95%. وعلى المستوى الدولي تثق قوات الشرطة والجيش وغيرها من ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
STEYR ARMS GmbH
Ramingtal 46
4442 Kleinraming
النمسا
4442 Kleinraming
النمسا