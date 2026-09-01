Coolibree GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA A SU SERVICIO EN TODO EL MUNDO

ADVANTAGE AUSTRIA, con una red mundial de aproximadamente 100 oficinas en más de 70 países, ofrece una amplia gama de servicios a las empresas austriacas y a sus socios comerciales de todo el mundo. Cerca de 800 empleados están a su disposición para encontrar el proveedor o socio comercial austriaco adecuado para usted. Cada año organizamos alrededor de 800 eventos para promover la creación de contactos comerciales. ADVANTAGE AUSTRIA proporciona, además, otros servicios, entre los que se encuentran la toma de contacto con empresas austriacas que buscan importadores, distribuidores o representantes, la información detallada sobre Austria como emplazamiento comercial o el acceso al mercado austriaco.



ADVANTAGE AUSTRIA genera oportunidades de negocio internacionales promocionando los productos y servicios de las empresas austriacas en todo el mundo, ayudando a empresas y organizaciones de fuera de Austria a establecer relaciones sólidas con empresas austriacas y fomentando el intercambio de las mejores mentes e innovaciones de Austria y del mundo.



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www.advantageaustria.org es el portal oficial de la economía austriaca en todo el mundo. En él se presentan empresas austriacas interesadas en establecer y ampliar las relaciones comerciales internacionales. Contacte con la oficina local de ADVANTAGE AUSTRIA o descubra en nuestro portal todas las oportunidades comerciales por sectores.