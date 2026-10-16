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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

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Pasado y presente, arte y disfrute: experimente el ambiente especial de un hotel de alta gama en el corazón de Viena. El hotel Ambassador, de larga tradición, se encuentra en el centro histórico de la ciudad, entre la plaza “Stephansplatz” y la opera nacional “Staatsoper”, siendo el punto de partida ideal para los que ...

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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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