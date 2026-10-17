Snowsports GmbH – Snowsports Academy es una innovadora empresa austriaca que se ha especializado en la formación y perfeccionamiento de profesores de esquí y de snowboard, el desarrollo de proyectos de deportes de nieve y el asesoramiento profesional en el ámbito del turismo de deportes de invierno.

Estas son sus principales actividades:

• Formación de profesores de esquí y snowboard austriacos en idioma alemán e inglés.

• Asesoramiento y desarrollo de proyectos para fomentar los deportes de nieve.

• Enfoques alternativos para el desarrollo de los deportes de nieve en espacios urbanos.

• Formaciones en Austria y también en las sedes internacionales de los socios de proyecto.

Como socio competente con 50 años de experiencia en el negocio de los deportes de invierno, la calidad y la pasión por la cooperación con nuestros socios de proyecto son nuestra máxima prioridad.

Martin Dolezal, CEO, Johann Reisenberger, COO © Snowsports Academy