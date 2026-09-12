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ATM Recyclingsystems GmbH

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ATM steht für Arnold Technologie für Metallrecycling, basierend auf mehr als 80 Jahren Erfahrung und ist ein Leitbetrieb der ASCO Group International. Das Unternehmen entwickelt, plant, fertigt und serviciert weltweit Metallrecyclingsysteme für die Aufbereitung von Sekundärrohstoffen.

Das Unternehmen mit Sitz in ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Österreich
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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