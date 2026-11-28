Normen tragen in Österreich die Bezeichnung ÖNORM. Sie werden vom Austrian Standards International, der österreichischen Normungsorganisation, herausgegeben. Das Austrian Standards International organisiert und koordiniert die Entwicklung von Normen durch die betroffenen und interessierten Kreise aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Konsumentenschutz, die ihre Vertreter in die Komitees entsenden. Außerdem koordiniert Austrian Standards die Teilnahme österreichischer Fachleute an der europaweiten und weltweiten Normierungsarbeit bei CEN bzw. ISO.

Europäische Normen

Mehr als 90% der heute in Österreich gültigen Normen sind europäischen oder internationalen Ursprungs. Europäische Normen (in Österreich "ÖNORM EN") sind in allen EU- und EFTA-Staaten sowie in Mazedonien und in der Türkei ident und beseitigen damit Handelshemmnisse innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums EWR. Sie werden von Delegierten aus den nationalen Komitees gemeinsam und im Konsens erstellt.

Die Organisationen auf europäischer Ebene sind:

Europäisches Komitee für Normung, CEN

Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung, CENELEC

Europäisches Normungsinstitut für Telekommunikation, ETSI





Europäische Normen sind in vielen Fällen ein Instrument, um die grundlegenden Anforderungen der europäischen Gesetzgebung (EU-Richtlinien) in der Praxis erfüllen zu können. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass Waren auf den europäischen Markt gebracht werden dürfen.

Eine Liste der Richtlinien inklusive der dazugehörigen Normen finden Sie auf den Seiten des "New Approach" (en).

Internationale Normen

Neben den Europäischen Normen gibt es Normen, die weltweit anerkannt werden: so genannte Internationale Normen (ISO). Übernommene Internationale Normen werden in Österreich als "ÖNORM ISO" bezeichnet. Viele Internationale Normen sind zugleich Europäische und damit auch nationale Normen (in Österreich: "ÖNORM EN ISO").

Die Organisationen auf internationaler Ebene sind:

Internationale Organisation für Normung, ISO

Internationale Elektrotechnische Kommission, IEC

Internationale Union für Telekommunikation, ITU

Der Anteil der Europäischen (und Internationalen) Normen am österreichischen Normenwerk beträgt mehr als 90%. Es gibt aber auch eine Reihe rein nationaler Normen. Nationale ÖNORMEN wurden und werden vor allem in jenen Bereichen entwickelt, in denen bisher kein Bedarf nach übernationalen Normen bestand.