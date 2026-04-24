Printmedien

Österreichs führende Tageszeitungen mit Wirtschaftsbezug sind

Die wichtigsten Wirtschaftsmagazine sind

Alle führenden Verlage bieten neben der Druckversion auch Online-Versionen an.



Die auflagenstärkste Tageszeitung ist die „Neue Kronen Zeitung“ (Reichweite 20,9%), danach folgen; “ Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard“, „Österreich“ und „Kurier“.





Radio und Fernsehen

Neben den Radiosendern des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks (ORF) gibt es besonders in den Ballungszentren zahlreiche private Radiosender.

Vom ORF werden 6 nationale TV-Kanäle (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe) ausgestrahlt. ATV, PULS 4 und ServusTV sind private TV-Kanäle, die landesweit ausgestrahlt werden. Außerdem gibt es einige regionale TV-Sender. Einen wesentlichen Anteil haben öffentliche und private ausländische TV-Sender, deren Empfang in Österreich weit verbreitet ist.

Quelle: https://der.orf.at/medienforschung/ Marktanteile der führenden TV-Sender (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV 4,7 % ZDF

4,5 % RTL

3,7 % VOX 3,6 % ARD

3,1 % PULS 4 2,7 % ATV

2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



