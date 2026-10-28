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LASSMANN International GmbH

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LASSMANN International is your logistics partner for Europe/Central Asia and beyond.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

LASSMANN International GmbH
Talpagasse 8
1230 Wien
Austria
+4318650101
+4318650505
office@lassmann-logistics.com
http://www.lassmann-logistics.com/
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