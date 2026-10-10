ComFin Software GmbH
Kurze Info über uns
ComFin Software ist ein österreichichisches CTRM (Commodity Trading and Risk Management) Software-Unternehmen mit Fokus auf die Öl- und Gasbranche. ComFin unterstützt Handelsaktivitäten durch eine zentralisierte Datenverwaltung und die Absicherung der relevanten Risken.
ComFin Software ist ein österreichichisches CTRM (Commodity Trading and Risk Management) Software-Unternehmen mit Fokus auf die Öl- und Gasbranche. ComFin unterstützt Handelsaktivitäten durch eine zentralisierte Datenverwaltung und die Absicherung der relevanten Risken.
Neben maßgeschneiderten Lösungen hat ComFin die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
ComFin Software GmbH
Klimschgasse 17
1030 Wien
Österreich
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