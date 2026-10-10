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ComFin Software GmbH

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ComFin Software ist ein österreichichisches CTRM (Commodity Trading and Risk Management) Software-Unternehmen mit Fokus auf die Öl- und Gasbranche. ComFin unterstützt Handelsaktivitäten durch eine zentralisierte Datenverwaltung und die Absicherung der relevanten Risken.

Neben maßgeschneiderten Lösungen hat ComFin die ...

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ComFin Software GmbH
Klimschgasse 17
1030 Wien
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info@comfinsoftware.com
http://www.comfinsoftware.com
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