Eglo Leuchten GmbH
Kurze Info über uns
Eglo ist einer der weltweit führenden Anbieter von dekorativer Beleuchtung für den Heimbereich, produziert nach den strengen Europäischen Normen ENEC 60598. Mit seiner international orientierten Unternehmensstruktur vertreibt EGLO Wohnraumleuchten an Handelspartner in allen Kontinenten.
Eglo ist einer der weltweit führenden Anbieter von dekorativer Beleuchtung für den Heimbereich, produziert nach den strengen Europäischen Normen ENEC 60598. Mit seiner international orientierten Unternehmensstruktur vertreibt EGLO Wohnraumleuchten an Handelspartner in allen Kontinenten.
Werke an mehreren ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Eglo Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
Österreich
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