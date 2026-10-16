© Ozzylogik GmbH

Ozzylogik ist das führende europäische Unternehmen für taktische Netzwerk- und Mobilfunk-Intelligence-Lösungen. Seine Lösungen dienen dazu, Zielgeräte zu identifizieren, zu managen, abzufangen und zu lokalisieren und Daten zu extrahieren.

Mit 20 Jahren Erfahrung arbeitet Ozzylogik daran, Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste, Such- und Rettungsdienste sowie Anbieter für kritische Infrastruktur bei ihren Aufgaben zu unterstützen.

Unternehmensziel ist es, kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen, Gemeinschaften zu schützen und die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Internationale Kompetenz gewährleistet, dass Ozzylogik stets innovative Werkzeuge und zuverlässige Ergebnisse liefert, ohne auf externe Lieferanten angewiesen zu sein. Alle Produkte werden vollständig in Europa hergestellt.

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