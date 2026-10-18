Denovo GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
8020 Graz
Österreich
Firmenprofil
Denovo GmbH ist Spezialist für maßgeschneiderte Softwarelösungen. Unser Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung von Webanwendungen, mobilen Apps und Backend-Systemen. Wir begleiten Kund:innen von der Beratung über UI/UX-Design bis hin zur Wartung. Mit agilen Methoden und einem Festpreismodell sorgen wir für Planungssicherheit. Unser Fokus liegt auf Digitalisierung, Effizienzsteigerung und nachhaltigen Lösungen für Unternehmen.
Geschäftswunsch
Individuelle Softwarelösungen
Die individuellen Softwarelösungen von Denovo sind auf die Anforderungen verschiedenster Branchen ausgerichtet. Sie optimieren Prozesse, steigern die Effizienz und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.
Nutzen für die Kund:innen:
· Maßgeschneiderte Software für reibungslose Abläufe
· Effiziente, benutzer:innenfreundliche Anwendungen
· Geringerer Entwicklungsaufwand und reduzierte Betriebskosten
Denovo in Griechenland:
10563 Athens
Griechenland