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Denovo GmbH

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Denovo GmbH ist Spezialist für maßgeschneiderte Softwarelösungen.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Denovo GmbH
Waagner-Biro-Straße 124
8020 Graz
Österreich
office@denovo.at
https://www.denovo.at/
https://www.linkedin.com/company/denovo-gmbh/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Denovo GmbH ist Spezialist für maßgeschneiderte Softwarelösungen. Unser Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung von Webanwendungen, mobilen Apps und Backend-Systemen. Wir begleiten Kund:innen von der Beratung über UI/UX-Design bis hin zur Wartung. Mit agilen Methoden und einem Festpreismodell sorgen wir für Planungssicherheit. Unser Fokus liegt auf Digitalisierung, Effizienzsteigerung und nachhaltigen Lösungen für Unternehmen.

Symbolbild
© Denovo GmbH
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© Denovo GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Individuelle Softwarelösungen

Die individuellen Softwarelösungen von Denovo sind auf die Anforderungen verschiedenster Branchen ausgerichtet. Sie optimieren Prozesse, steigern die Effizienz und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Nutzen für die Kund:innen:
· Maßgeschneiderte Software für reibungslose Abläufe
· Effiziente, benutzer:innenfreundliche Anwendungen
· Geringerer Entwicklungsaufwand und reduzierte Betriebskosten

Denovo in Griechenland:

Denovo GmbH
Ermou 56
10563 Athens
Griechenland
+30 697 868 50 45
https://www.denovo.at/
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Personen
© Denovo GmbH