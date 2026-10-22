Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

EMCO GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Der Salzburger Maschinenbauer EMCO zählt zu den führenden Werkzeugmaschinenherstellern in Europa. EMCO beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland.

Der zentrale Erfolgsfaktor des international agierenden Unternehmens in Familienbesitz ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

EMCO GmbH
Salzburgerstraße 80
5400 Hallein
Österreich
+4362458910
+43624586965
info.at@emco-world.com
http://www.emco-world.com
vCard