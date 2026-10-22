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SBM Mineral Processing GmbH

Kurze Info über uns
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Die SBM Mineral Processing GmbH ist einer der wenigen internationalen Komplettanbieter für Aufbereitungs- und Betontechnik.

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Branche

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Firmensitz

SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401
4664 Gschwandt
Österreich
+43361227038109
office@sbm-mp.at
http://www.sbm-mp.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die SBM Mineral Processing GmbH mit Sitz in Oberweis (Oberösterreich) ist einer der wenigen internationalen Komplettanbieter für Aufbereitungs- und Betonmischtechnik.
SBM steht für mehr als 75 Jahre Erfahrung und ist am Weltmarkt als Anbieter von Gesamtlösungen für höchste Anforderungen etabliert.
SBM ist Teil der MFL-Gruppe, die weltweit in 50 Ländern durch Niederlassungen und Vertriebspartner vertreten ist und über 1.000 MitarbeiterInnen beschäftigt.

Die Unternehmen der MFL-Gruppe sind auf Engineering und Fertigung von Maschinen, Anlagen und Bauteilen spezialisiert. Die zentrale Fertigung erfolgt auf dem 220.000 m² großen MFL-Firmenareal in Liezen. Hier werden unter anderem die Aufbereitungs- und Betonmischanlagen von SBM produziert.

Symbolbild
© SBM Mineral Processing GmbH
Produktbild
© SBM Mineral Processing GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

SBM Aufbereitungs- und Betonmischanlagen

Für Griechenland, Albanien, Südosteuropa sowie den Nahen und Mittleren Osten sucht das Unternehmen:
• Kunden und Interessenten für Betonmischanlagen und Aufbereitungstechnik
• Informationen und Kontakte zu Infrastruktur-Großprojekten (Tunnel-, Straßen-, Brücken-, Staudamm-, Hafen-, Flughafen- und Windkraftprojekte)
• Betonmischtechnik Händler und Agenten für den Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzwerks
• Information zu Förderungen und EU-Finanzierungen
• Kontakte zu Lieferanten für Stahl-, Maschinen-, Silo-/Behälter- und Containerbau

Symbolbild
© SBM Mineral Processing GmbH