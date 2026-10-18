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SEA.AI GmbH

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SEA.AI aus Linz entwickelt KI-basierte Machine-Vision-Systeme für mehr Sicherheit in der Berufsschifffahrt.

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Firmensitz

SEA.AI GmbH
Peter-Behrens-Platz 4
4020 Linz
Österreich
+43664 1565364
contact@sea.ai
https://www.sea.ai
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

SEA.AI aus Linz entwickelt KI-basierte Machine-Vision-Systeme für mehr Sicherheit in der Berufsschifffahrt. Wärmebild- und Restlichtkameras erkennen mit proprietärer KI schwimmende Objekte, kleine Boote und Personen im Wasser, die Radar und AIS oft nicht erfassen. Als Kollisionsvermeidungsassistent unterstützen Sentry und Watchkeeper die Brückencrew auf Fähren, Handelsschiffen, Schleppern, Arbeits- und Behördenschiffen, besonders nachts und in stark befahrenen Gewässern. Seit 2018 ist SEA.AI mit Standorten in Österreich, Frankreich, Portugal und den USA weltweit im Einsatz.

Produktbild
© SEA.AI GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Partner für KI-Kollisionsvermeidung in der griechischen Schifffahrt gesucht

Mehr Sicherheit für Fähren, Handelsschiffe und Hafenverkehr

SEA.AI sucht Kontakt zu griechischen Reedereien, Fährbetreibern, Schiffsmanagern und Hafenbetreibern sowie zu Händlern und Integratoren für Marineelektronik. Die Kollisionsvermeidungsassistenten Sentry und Watchkeeper erhöhen die Sicherheit auf Fähren, Handelsschiffen, Schleppern und Arbeitsschiffen. Ziel sind Pilotprojekte sowie langfristige Vertriebs- und Servicepartnerschaften.

Symbolbild
© SEA.AI GmbH