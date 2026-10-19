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SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG

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SENNA ist der einzige Margarineproduzent in Österreich und einer der führenden österreichischen Hersteller von Fetten, Saucen und Dressings. Bäckereien und Konditoreien verwenden SENNA Qualitätsprodukte und Komponenten zum Backen für ihre Produktion. Langjährige und zufriedene Kunden aus den Bereichen Gastronomie, ...

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Firmensitz

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Stockhammerngasse 19
1140 Wien
Österreich
+43191042164
+43191042169
export@senna.at
http://www.senna.at
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