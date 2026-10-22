WIEHAG Timber Construction GmbH
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Firmensitz
4950 Altheim
Österreich
Firmenprofil
Seit mehr als 175 Jahren steht WIEHAG als österreichisches Familienunternehmen in 6. Generation für Innovation im Holzbau. Vom 1849 gegründeten Zimmereibetrieb entwickelte sich WIEHAG zu einem international führenden Anbieter im Timber Engineering. Mit starkem Engineering, leistungsfähiger Produktion und professionellem Projektmanagement realisiert WIEHAG weltweit zukunftsfähige Holzbauprojekte - von standardisierten Hallen und Logistikgebäuden bis zur individuell entwickelten Tragwerken für anspruchsvolle Architektur.
Geschäftswunsch
TIMER INTELLIGENCE IN EVERY DIMENSION
WIEHAG Timber Construction bietet integrierte Holzbaulösungen für zukunftsorientierte Gebäudeideen auf der ganzen Welt.
Das Unternehmen sucht Kontakte zu Generalunternehmen, Bauherren und Architekten sowie Planer in ganz Europa, dem mittleren Osten, Australien und den USA.