Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

WIEHAG Timber Construction GmbH

Kurze Info über uns
Logo

WIEHAG GmbH realisiert Meilensteine nachhaltiger Architektur.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

WIEHAG Timber Construction GmbH
Wiehagstraße 10
4950 Altheim
Österreich
+4377234650
office@wiehag.com
https://www.wiehag.com/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Seit mehr als 175 Jahren steht WIEHAG als österreichisches Familienunternehmen in 6. Generation für Innovation im Holzbau. Vom 1849 gegründeten Zimmereibetrieb entwickelte sich WIEHAG zu einem international führenden Anbieter im Timber Engineering. Mit starkem Engineering, leistungsfähiger Produktion und professionellem Projektmanagement realisiert WIEHAG weltweit zukunftsfähige Holzbauprojekte - von standardisierten Hallen und Logistikgebäuden bis zur individuell entwickelten Tragwerken für anspruchsvolle Architektur.

Produktbild
World of VOLVO, Göteborg © James Silverman
Produktbild
Freemens School © jackhobhouse
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

TIMER INTELLIGENCE IN EVERY DIMENSION

WIEHAG Timber Construction bietet integrierte Holzbaulösungen für zukunftsorientierte Gebäudeideen auf der ganzen Welt.
Das Unternehmen sucht Kontakte zu Generalunternehmen, Bauherren und Architekten sowie Planer in ganz Europa, dem mittleren Osten, Australien und den USA.

Produktbild
25 Kingstreet, Brisbane © Tom Roe, Brisbane / Australien