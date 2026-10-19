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Eisbär Holding GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Eisbär Holding GmbH
Wuhrmühle 22
A-6840 Götzis
Austria
+435523555580
+435523555585013
cool@eisbaer.at
https://www.eisbaer.at/
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