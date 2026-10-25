AUSTRIA‑Messestand auf der Logistics & Transports Expo in Thessaloniki

Das AußenwirtschaftsCenter Athen nahm vom 16. bis 18. Oktober 2026 erstmals mit einem AUSTRIA-Messestand an der Logistics & Transports Expo in Thessaloniki teil. Die Fachmesse bot österreichischen Unternehmen eine attraktive Plattform, um ihre Lösungen zu präsentieren, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und Marktchancen in einem der dynamischsten Logistikmärkte Südosteuropas zu sondieren.

In ihrer dritten Ausgabe festigte die Messe ihren Ruf als kleine, aber qualitativ hochwertige Branchenveranstaltung und als zentraler Treffpunkt der Logistik- und Transportwirtschaft in Nordgriechenland. Mit rund 100 Ausstellern und 7.500 Fachbesuchern erwies sich die Veranstaltung erneut als wichtige Networking- und Business-Plattform für die griechische Supply-Chain-Community.

Thessaloniki nimmt für österreichische Unternehmen eine zentrale Rolle als Logistikdrehscheibe ein – mit direktem Zugang zu den Märkten Südosteuropas sowie Anbindung an internationale Transportkorridore und Hafeninfrastruktur. Eingebettet in dieses Umfeld hat sich Griechenland insgesamt zu einem bedeutenden internationalen Logistik-Hub entwickelt. Aktuell sorgt eine Investitionswelle von über EUR 2 Mrd. für zusätzliche Dynamik und eröffnet vielfältige Liefer- und Kooperationschancen für österreichische Unternehmen.

Thematisch konzentrierte sich die Messe auf intermodale Transportlösungen, Industriehallenbau und Logistikinfrastruktur, Logistiksoftware und Automatisierung, Value Added Services, Green Logistics und Energieeffizienz sowie HR-, E-Learning- und Zertifizierungslösungen.

Fünf österreichische Unternehmen beteiligten sich mit einer Katalogpräsenz am AUSTRIA-Messestand. Präsentiert wurden digitale Lösungen für die Unfallabwicklung von Fahrzeugflotten (Crashwise), Schienenfräsmaschinen und Bahngleis-Inspektionssysteme (Linsinger), Business Services für Markteintritt und Unternehmensentwicklung im DACH-Raum (PLPG), KI-gestützte Machine-Vision-Systeme zur Erhöhung der Sicherheit in der kommerziellen Schifffahrt (SEA.AI) sowie nachhaltige Holzbaulösungen für Logistikzentren und Lagerhallen (WIEHAG).

Die Messe verzeichnete eine überschaubare, zugleich jedoch fachlich relevante Besucherstruktur, die für die Aussteller einen hohen Mehrwert bot. Am gut besuchten AUSTRIA‑Messestand konnten mehr als 90 qualifizierte Geschäftskontakte für die teilnehmenden österreichischen Unternehmen geknüpft werden. Eindrücke vom Messeauftritt sind in diesem Kurzvideo zusammengefasst.

Die Veranstaltung ist Teil der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich.