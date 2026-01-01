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Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

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How to get in touch

Subsidiaries in this country

Swarovski Ireland Ltd
5 Grafton Street
2 Dublin
Ireland
+35316334303
+35316334302
http://www.swarovski.com/Web_IE/en/index
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