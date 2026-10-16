BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Kurze Info über uns
BERTSCH-LASKA bieten individuelle und effiziente Prozesslösungen von der Planung (Konzepterstellung) bis zur Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Schulung, technologischen Betreuung und Service im Bereich der Schlachtung, Fleischverarbeitung, Wurst- und Spezialitätenproduktion an und ist als Unternehmen der ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
Österreich
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BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Baumgasse 68
1030 Wien
Österreich
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