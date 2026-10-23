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ELESA+GANTER Austria GmbH

Kurze Info über uns
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ELESA+GANTER® ist das Joint Venture der beiden Weltmarktführer bei Entwicklung und Herstellung von Kunststoff und Metall Elementen für die Industrie:
Elesa S.p.A (Monza, IT) und Otto Ganter GmbH & Co. KG (Furtwangen, DE).

Die österreichische Tochter ELESA+GANTER Austria GmbH ist zuständig für Lieferung, Service und ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz-Schubert-Straße 7
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
+432236379900
+43223637990020
export@elesa-ganter.at
http://www.elesa-ganter.at
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