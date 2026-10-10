FREQUENTIS AG
Kurze Info über uns
Das österreichische Unternehmen Frequentis ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische ...
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Firmensitz
FREQUENTIS AG
Innovationsstraße 1
1100 Wien
Österreich
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