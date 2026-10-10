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FREQUENTIS AG

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Das österreichische Unternehmen Frequentis ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische ...

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Firmensitz

FREQUENTIS AG
Innovationsstraße 1
1100 Wien
Österreich
+431811500
+431811505009
marketing@frequentis.com
http://www.frequentis.com/
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