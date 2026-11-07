METEKA GmbH
Kurze Info über uns
METEKA GmbH ist der führende Anbieter für Systemlösung zur sicheren Behandlung von infektiösen Abfällen.
METEKA GmbH ist der führende Anbieter für Systemlösung zur sicheren Behandlung von infektiösen Abfällen.
Mit den MEDISTER HF-Abfall Dekontaminationsgeräten wird infektiöser Abfall vor Ort sicher, schnell und kostengünstig sterilisiert. Das Ergebnis sind ungefährliche, hausmüllähnliche Abfälle.
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
Österreich
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