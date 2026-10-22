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O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.

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SALM ist einer der ältesten Brauereimaschinenhersteller in Europa. Die Tradition in dritter Generation ist Grundlage für höchste Qualität und modernste Technik.

SALM Brauanlagen garantieren die Herstellung der besten Lagerbiere, Weizenbiere und Bierspezialitäten im Dekoktions- und Infusionsverfahren. SALM bietet ...

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O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.
Apollogasse 6
1072 Wien
Österreich
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office.vienna@salm-austria.com
http://www.salm-austria.com
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