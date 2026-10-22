O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
SALM ist einer der ältesten Brauereimaschinenhersteller in Europa. Die Tradition in dritter Generation ist Grundlage für höchste Qualität und modernste Technik.
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SALM Brauanlagen garantieren die Herstellung der besten Lagerbiere, Weizenbiere und Bierspezialitäten im Dekoktions- und Infusionsverfahren. SALM bietet ...
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1072 Wien
Österreich
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