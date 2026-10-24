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STRABAG AG

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STRABAG Water Technologies primarily focuses on the construction of sewage treatment plants, drinking water treatment plants, simple solid waste treatment plants (including associated landfill construction and closure) in CEE/SEE countries and in selected countries outside Europe.

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How to get in touch

Subsidiaries in this country

Strabag Kazakhstan TOO
Beijing Palace Business Center 27 Syganak ave., office 1108
010000 Astana
Kazakhstan
+77172797964
+77172797968
http://www.strabag.com
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