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STRABAG AG

Краткая информация
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Бизнес-подразделение «Водные технологии» компании STRABAG специализируется на строительстве очистных сооружений для сточных вод и питьевой воды, а также простых очистных сооружений для твердых отходов, включая строительство и закрытие соответствующих полигонов в странах ЦВЕ/ЮВЕ, а также в отдельных странах за ...

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Как связаться

Как связаться

Филиалы в этой стране

Strabag Kazakhstan TOO
Beijing Palace Business Center 27 Syganak ave., office 1108
010000 Astana
Казахстан
+77172797964
+77172797968
http://www.strabag.com
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