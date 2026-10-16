EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Seit dem Jahr 1949 entwickelt und baut EVG als weltweit führender Hersteller Maschinen und Anlagen zur Produktion von geschweißtem Gitter in allen gängigen Drahtdurchmesserbereichen und zur Verarbeitung von Betonstahl.
Seit dem Jahr 1949 entwickelt und baut EVG als weltweit führender Hersteller Maschinen und Anlagen zur Produktion von geschweißtem Gitter in allen gängigen Drahtdurchmesserbereichen und zur Verarbeitung von Betonstahl.
EVG Anlagen werden in der Regel an kundenspezifische Anforderungen angepasst. Dadurch verfügt ...
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Firmensitz
EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
8074 Raaba
Österreich
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