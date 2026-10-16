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EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.

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Seit dem Jahr 1949 entwickelt und baut EVG als weltweit führender Hersteller Maschinen und Anlagen zur Produktion von geschweißtem Gitter in allen gängigen Drahtdurchmesserbereichen und zur Verarbeitung von Betonstahl.

EVG Anlagen werden in der Regel an kundenspezifische Anforderungen angepasst. Dadurch verfügt ...

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EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
8074 Raaba
Österreich
+4331640050
+433164005500
sales@evg.com
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