JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
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JOANNEUM RESEARCH develops solutions and technologies for business and industry in a wide range of sectors and conducts cutting-edge research at an international level.
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