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SFC Umwelttechnik GmbH

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SFC Umwelttechnik GmbH ist ein Anlagenbauer im Bereich Umwelttechnologien und bietet Planung und Lieferung von Ausrüstung für Trinkwasseraufbereitungs- und Abwasserbehandlungsanlagen für Kommunen und Industrien an.

• C-TECH Technologie – zyklisches Belebtschlammverfahren zur biologischen Behandlung von industriellem ...

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office@sfcu.at
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