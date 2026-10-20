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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

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Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. F. Schwank vertritt vornehmlich bekannte multinationale Konzerne und Institutionen mit Niederlassungen in Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie in Drittländern.

Dr. F. Schwank bietet seinen Mandanten Beratung in erster Linie im Bereich Internationales Recht sowie in Finanz- und ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Österreich
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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