Schrack Seconet AG
Kurze Info über uns
Die Schrack Seconet AG zählt zu den führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt im Bereich der Krankenkommunikationssysteme und ist in vielen Europäischen Ländern sowie in verschiedenenen Märkten außerhalb Europas aktiv.
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Visocall IP ist die bereits gut etablierte IP-Kommunikationsplattform für Krankenhäuser und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Österreich
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