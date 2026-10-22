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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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JOANNEUM RESEARCH develops solutions and technologies for business and industry in a wide range of sectors and conducts cutting-edge research at an international level.

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How to get in touch

Subsidiaries in this country

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Postfach Postbus 6000
Delft
The Netherlands
+31152696900
+31152612403
wegwijzer@tno.nl
http://www.tno.nl
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