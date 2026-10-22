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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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JOANNEUM RESEARCH ontwikkelt oplossingen en technologie voor diverse sectoren én doet daarnaast toponderzoek op internationaal niveau.

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Zo kunt u contact opnemen

Dochterbedrijven in dit land

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Postfach Postbus 6000
Delft
Nederland
+31152696900
+31152612403
wegwijzer@tno.nl
http://www.tno.nl
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Hoofdkantoor