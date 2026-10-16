Braun Maschinenfabrik GmbH
حول
إن مصنع BRAUN للماكينات، والذي تأسس عام 1848، يشتهر بالآلات والمعدات المبتكرة والمتطورة تكنولوجيًا.
إن مصنع BRAUN للماكينات، والذي تأسس عام 1848، يشتهر بالآلات والمعدات المبتكرة والمتطورة تكنولوجيًا.
وعلى صعيد المطاحن وآلات تقطيع الصُلب، يُعد مصنع BRAUN رائدًا للتكنولوجيًا على مستوى العالم في آلات التقطيع والطحن عالية الجودة وآلات تجليخ الأسطح ذات الضغط العالي لصناعة الصلب.
ويتناول القسم الخاص بماكينات تقطيع ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Braun Maschinenfabrik GmbH
Eternitstraße 1
4840 Vöcklabruck
النمسا
4840 Vöcklabruck
النمسا