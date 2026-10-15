العربية
Seitennavigation
Inhalt

Imeco Handelsgesellschaft m.b.H.

حول
الشعار

تقوم شركة Imeco التجارية، ش.ذ.م.م منذ 38 عامًا بتصدير ماكينات البناء الجديدة والمستعملة لمشروعات البنية التحتية وأيضًا لأعمال الحفر ومدقات الخوازيق التي في الغالب ما تتم في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وتشمل باقة المنتجات أربع مجموعات أساسية:
• نظم إنشاء المقابر المميكنة والتقليدية
• تقنية مدقات ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Imeco Handelsgesellschaft m.b.H.
Arbesbachgasse 26/5
1190 Wien
النمسا
+4313289980
+4313289944
imeco@imeco.at
http://www.imeco.at
vCard