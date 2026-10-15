Imeco Handelsgesellschaft m.b.H.
حول
تقوم شركة Imeco التجارية، ش.ذ.م.م منذ 38 عامًا بتصدير ماكينات البناء الجديدة والمستعملة لمشروعات البنية التحتية وأيضًا لأعمال الحفر ومدقات الخوازيق التي في الغالب ما تتم في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
تقوم شركة Imeco التجارية، ش.ذ.م.م منذ 38 عامًا بتصدير ماكينات البناء الجديدة والمستعملة لمشروعات البنية التحتية وأيضًا لأعمال الحفر ومدقات الخوازيق التي في الغالب ما تتم في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
وتشمل باقة المنتجات أربع مجموعات أساسية:
• نظم إنشاء المقابر المميكنة والتقليدية
• تقنية مدقات ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Imeco Handelsgesellschaft m.b.H.
Arbesbachgasse 26/5
1190 Wien
النمسا
1190 Wien
النمسا