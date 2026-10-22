INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH
حول
شركة INTERGEO هي وجهتك الأولى فيما يتعلق بالتكنولوجيا البيئية وإدارة المخلفات. وتتضمن قائمة الخدمات المقدمة النقاط الرئيسة التالية: فحص التربة وفحص المياه الجوفية وترميم مواقع النفايات الخطرة وتقديم الاستشارات البيئية وإنشاء مكبات القمامة وترميمها وإدارة المخلفات وتحليلها ومعالجتها أو إعادة التدوير فضلاً عن الغاز ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH
Robinigstraße 93
5020 Salzburg
النمسا
5020 Salzburg
النمسا