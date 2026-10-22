العربية
Seitennavigation
Inhalt

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

حول
الشعار

شركة INTERGEO هي وجهتك الأولى فيما يتعلق بالتكنولوجيا البيئية وإدارة المخلفات. وتتضمن قائمة الخدمات المقدمة النقاط الرئيسة التالية: فحص التربة وفحص المياه الجوفية وترميم مواقع النفايات الخطرة وتقديم الاستشارات البيئية وإنشاء مكبات القمامة وترميمها وإدارة المخلفات وتحليلها ومعالجتها أو إعادة التدوير فضلاً عن الغاز ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH
Robinigstraße 93
5020 Salzburg
النمسا
+43662455009
+43662457316
salzburg@intergeo.com
http://www.intergeo.com
vCard