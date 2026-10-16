Oskar Karla nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
حول
تأسست OSKAR KARLA عام 1920، أي أنها ستبلغ من العمر 100 عام بعد فترة قصيرة.
تأسست OSKAR KARLA عام 1920، أي أنها ستبلغ من العمر 100 عام بعد فترة قصيرة.
وتقدم OSKAR KARLA مجموعة شاملة من زجاجات العطور، ومضخات رشّ العطور، والأغطية، والعبوات، وموزّعات العطور لصناعة العطور ومستحضرات التجميل: كما تقدم OSKAR KARLA خدمة تلوين الزجاج والطباعة عليه حسب رغبة العميل.
وتتخصص OSKAR KARLA في تنفيذ الطلبات ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Oskar Karla nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
Schnirchgasse 22
1030 Wien
النمسا
1030 Wien
النمسا