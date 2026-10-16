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RocFortis Group

حول
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تُعد مجموعة RocFortis Group شركة استشارات إستراتيجية متخصصة في الأمن وإدارة المخاطر والأزمات.

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

RocFortis Group
Schönbrunner Straße 59-61/B01
1050 Wien
النمسا
+43123 85 973
office@rocfortis.com
https://rocfortis.com/
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