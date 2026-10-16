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RocFortis Group

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Die RocFortis Group is a strategic consulting firm for security, risk and crisis management.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

RocFortis Group
Schönbrunner Straße 59-61/B01
1050 Wien
Austria
+43123 85 973
office@rocfortis.com
https://rocfortis.com/
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