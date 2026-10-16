Sonnek Engineering GmbH
حول
تأسست شركة SONNEK Engineering GmbH ذات النشاط العالمي عام 1930، وهي تقدم المضخات لجميع التطبيقات. بصفتها خبيرة في تكنولوجيا السوائل، فإنها تطوّر وتنفّذ حلين للمكونات والمضخات المصممة خصيصًا لمجموعة واسعة من مهام تقنية المضخات والتطبيقات.
تأسست شركة SONNEK Engineering GmbH ذات النشاط العالمي عام 1930، وهي تقدم المضخات لجميع التطبيقات. بصفتها خبيرة في تكنولوجيا السوائل، فإنها تطوّر وتنفّذ حلين للمكونات والمضخات المصممة خصيصًا لمجموعة واسعة من مهام تقنية المضخات والتطبيقات.
ويوجد بالشركة فريق مكون من حوالي 65 مهندسًا بالإضافة إلى فنيي خدمات وتجميع ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Sonnek Engineering GmbH
Wiedner Hauptstraße 120/EG/TOP 1.1
1050 Wien
النمسا
1050 Wien
النمسا