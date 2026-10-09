Acredia Versicherung AG
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55 Prozent Marktanteil und ein Gesamtobligo von 29,9 Milliarden Euro: ACREDIA ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt Forderungen im In- und Ausland. Sie behält für ihre Versicherungsnehmer die Risiken im Blick und springt ein, wenn ein Kunde nicht zahlen kann.
55 Prozent Marktanteil und ein Gesamtobligo von 29,9 Milliarden Euro: ACREDIA ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt Forderungen im In- und Ausland. Sie behält für ihre Versicherungsnehmer die Risiken im Blick und springt ein, wenn ein Kunde nicht zahlen kann.
Der Umsatz der ACREDIA-Gruppe beträgt ...
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