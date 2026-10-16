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Petters Stefan Ing.

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Carbotopia™ Syndicate ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Fokus, die Technologie basierte und Klima schützende Kohlenstoff-Effizienz zu steigern (Erzielung höchst möglichen Nutzens aus Kohlenstofftransformation in CO₂).

Durch eine internationale Zusammenarbeit im Bereich anthropogenen Kohlenstoffmanagements soll ...

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