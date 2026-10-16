Petters Stefan Ing.
Kurze Info über uns
Carbotopia™ Syndicate ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Fokus, die Technologie basierte und Klima schützende Kohlenstoff-Effizienz zu steigern (Erzielung höchst möglichen Nutzens aus Kohlenstofftransformation in CO₂).
Carbotopia™ Syndicate ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Fokus, die Technologie basierte und Klima schützende Kohlenstoff-Effizienz zu steigern (Erzielung höchst möglichen Nutzens aus Kohlenstofftransformation in CO₂).
Durch eine internationale Zusammenarbeit im Bereich anthropogenen Kohlenstoffmanagements soll ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Petters Stefan Ing.
Weidlichgasse 12/6
1130 Wien
Österreich
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