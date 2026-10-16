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HEAT gas technologies GmbH

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HEAT Group ist eine international tätiges Unternehmen, das sich auf das Design und die Planung, Produktion und Lieferung sowie den Service von Komponenten, Produkten und Komplettsystemen im Bereich Erdgasverteilungsnetze, Erdöl- und Gasexploration, Gasspeicherung und -verarbeitung für Energieversorger und die ...

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Firmensitz

HEAT gas technologies GmbH
IZ-NÖ-SÜD Straße 7Obj. 58C, 1. OG, Top 9
2361 Laxenburg
Österreich
+43223673130
+43223673130300
heat@heatgroup.at
http://www.heatgroup.at
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