Worldline Austria GmbH
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Worldline mit mehr als 9400 Mitarbeitern konzentriert sich auf die drei Kerngeschäftsbereiche: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services sowie Financial Services.
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Im Bereich Mobility bieten wir international die Lösungen CIS (Cargo Information System) zur Abrechnung von internationalen Transporten im ...
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Worldline Austria GmbH
Siemensstraße 92
1210 Wien
Österreich
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