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DrainBot GmbH

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DrainBot - the world's first automated system for the maintenance of tunnel drains.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

DrainBot GmbH
Riesstraße 19c
8063 Eggersdorf bei Graz
Austria
office@drainbot.com
https://www.drainbot.com
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